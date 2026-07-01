Atelier fabriquer son pain Place Emile Colongin Grillon
jeudi 23 juillet 2026 · Place Emile Colongin · Grillon
Informations pratiques
Grillon
Atelier fabriquer son pain
Place Emile Colongin Maison Milon Grillon Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 09:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Vous rêvez de faire du pain maison qui a une croûte dorée et une mie parfaite ?
Rejoignez-nous pour un atelier convivial où vous apprendrez à maîtriser l’art du pain dans votre propre four !
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Place Emile Colongin Maison Milon Grillon 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 60 83 18 43 contact@espacemaisonmilon.fr
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English :
Do you dream of making homemade bread with a golden crust and perfect crumb?
Join us for a friendly workshop where you’ll learn to master the art of bread-making in your own oven!
L’événement Atelier fabriquer son pain Grillon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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