Atelier Fabriquons notre beurre Musée du Camembert Vimoutiers mercredi 8 juillet 2026.
Atelier Fabriquons notre beurre
Musée du Camembert 10, avenue du Général De Gaulle Vimoutiers Orne
Début : 2026-07-08 15:00:00
En solo, en duo ou en équipe, venez fabriquer votre beurre avec les barattes manuelles du musée, et à partir de la crème fraîche d'un producteur local.
> Réservation conseillée.
> Tout public.
+33 2 33 39 30 29 contact@museeducamembert.fr
