Atelier Faïence Musée de Samadet Samadet

Samadet

Atelier Faïence

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 14:30:00

fin : 2026-08-23 17:30:00

Date(s) :

2026-08-23

Rendez-vous au musée pour un après-midi de fabrication et de décoration de faïence, comme au XVIIIe siècle ! Vous serez accompagné par Marielle Meynard, membre du Comité de la Faïencerie, pour une initiation aux gestes et techniques d’un savoir-faire multi-centenaire. Sur réservation.

Rendez-vous au musée pour un après-midi de fabrication et de décoration de faïence, comme au XVIIIe siècle ! Vous serez accompagné par Marielle Meynard, membre du Comité de la Faïencerie, pour une initiation aux gestes et techniques d’un savoir-faire multi-centenaire ayant fait la renommée de Samadet.

Pièce à récupérer au musée après cuisson.

Sur réservation .

Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr

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English : Atelier Faïence

Join us at the museum for an afternoon of making and decorating fa%EFence, just like in the 18th century! You’ll be guided by Marielle Meynard, a member of the Fa%EFencerie Committee, for an introduction to the techniques and methods of this centuries-old craft. Reservations required.

L’événement Atelier Faïence Samadet a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse