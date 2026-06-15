Atelier Faïence Musée de Samadet Samadet
Atelier Faïence Musée de Samadet Samadet dimanche 23 août 2026.
Samadet
Atelier Faïence
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 17:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Rendez-vous au musée pour un après-midi de fabrication et de décoration de faïence, comme au XVIIIe siècle ! Vous serez accompagné par Marielle Meynard, membre du Comité de la Faïencerie, pour une initiation aux gestes et techniques d’un savoir-faire multi-centenaire. Sur réservation.
Rendez-vous au musée pour un après-midi de fabrication et de décoration de faïence, comme au XVIIIe siècle ! Vous serez accompagné par Marielle Meynard, membre du Comité de la Faïencerie, pour une initiation aux gestes et techniques d’un savoir-faire multi-centenaire ayant fait la renommée de Samadet.
Pièce à récupérer au musée après cuisson.
Sur réservation .
Musée de Samadet 2378 Route d’Hagetmau Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 13 00 musee.samadet@landes.fr
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English : Atelier Faïence
Join us at the museum for an afternoon of making and decorating fa%EFence, just like in the 18th century! You’ll be guided by Marielle Meynard, a member of the Fa%EFencerie Committee, for an introduction to the techniques and methods of this centuries-old craft. Reservations required.
L’événement Atelier Faïence Samadet a été mis à jour le 2026-06-15 par Landes Chalosse
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