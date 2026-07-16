Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie aux Archives de Nantes, Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes, Nantes

Informations pratiques

Atelier faire parler les morts, l’archéo-anthropologie aux Archives de Nantes Dimanche 20 septembre, 14h30, 16h30 Archives de Nantes, 1 rue d’Enfer, 44000 Nantes Loire-Atlantique

Limité à 12 personnes, à partir de 9 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans le cadre des expositions Maternités, archéologie de la figure maternelle au Chronographe et de l’exposition « Naître à Nantes » présentée par les archives de Nantes place Royale.

Cet atelier consiste à découvrir une importante spécialité de l’archéologie : l’archéo-anthropologie. Il s’agit de comprendre comment l’étude des sépultures peut nous renseigner sur les individus : leur âge, leur taille, leur statut social, leur alimentation mais aussi leurs maladies. Quels sont les éléments à regarder ? Qu’est-ce que les os nous apprennent de ces humains du passé ?

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Dans le cadre des expositions Maternités, archéologie de la figure maternelle au Chronographe et de l’exposition « Naître à Nantes » présentée par les archives de Nantes place Royale.

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