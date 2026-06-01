La Diseuse, Pataugeoire de Beaulieu, Nantes

La Diseuse Jeudi 16 juillet, 14h30 Pataugeoire de Beaulieu Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00

Avec sa Diseuse, Karine Mazel s’installe là, au coin de la rue. Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.

Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.

Pataugeoire de Beaulieu Place de la Basse Mar, 44200 Nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Des histoires nées au début du monde ou à la dernière pluie, rien que pour vous ! conte lecture