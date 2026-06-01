La Diseuse, Pataugeoire de Beaulieu, Nantes
La Diseuse, Pataugeoire de Beaulieu, Nantes jeudi 16 juillet 2026.
La Diseuse Jeudi 16 juillet, 14h30 Pataugeoire de Beaulieu Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T14:30:00+02:00 – 2026-07-16T17:30:00+02:00
Avec sa Diseuse, Karine Mazel s’installe là, au coin de la rue. Vous vous asseyez. Elle tire une carte, écoute, et vous dit — ou vous chante — quelque chose pour vous, là, maintenant.
Une pause inattendue dans la journée. Un moment pour tomber juste, sans rendez-vous.
Pataugeoire de Beaulieu Place de la Basse Mar, 44200 Nantes Nantes 44021 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Des histoires nées au début du monde ou à la dernière pluie, rien que pour vous ! conte lecture
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