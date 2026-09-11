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Atelier : « Faites entrer l’Art au palais de justice d’Orléans ! », Palais de justice d’Orléans, Orléans

samedi 19 septembre 2026 · Palais de justice d'Orléans · Orléans

Atelier : « Faites entrer l’Art au palais de justice d’Orléans ! », Palais de justice d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Palais de justice d'Orléans
Adresse
44 Rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans
Ville
45000 Orléans
Département
Loiret
Tarif
Une jauge limite pourra être appliquée en fonction de l'affluence.

Atelier : « Faites entrer l’Art au palais de justice d’Orléans ! » Samedi 19 septembre, 14h00 Palais de justice d’Orléans Loiret

Une jauge limite pourra être appliquée en fonction de l’affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le palais de justice d’Orléans, est un batiment remarquable construit durant la première moitié du XIXᵉ  siècle et partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques.
Au gré des époques, des ailes ont été modernisées, et aujourd’hui cohabitent plusieurs styles architecturaux.
Le public est invité, de 14h à 16h, à déambuler dans le palais de justice et ses salles d’audience, avec leur matériel de dessin, de peinture, de photographie, afin de laisser libre cours à une pratique artistique tournée vers cet illustre batiment.
Matériel autorisé : chevalet, palette, crayons, pastels, peinture acrylique (sans médium),peinture à l’huile (sans médium), appareil photo.
ATTENTION : tout acte de dégradation commis dans l’enceinte du palais de justice est interdit et sera poursuivi. (Articles 322-1 et suivants du Code pénal)

Palais de justice d’Orléans 44 Rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 74 58 12 https://www.cours-appel.justice.fr/orleans/arrondissement-dorleans Le palais de Justice d’Orléans est composé de plusieurs instances, dont le tribunal judiciaire et le conseil des prud’hommes.

Il dispose d’un accès PMR. Pour y accéder, il faut se rendre au 46 rue de la Bretonnerie et sonner à l’interphone.
Le palais de justice d’Orléans, est un batiment remarquable construit durant la première moitié du XIXᵉ  siècle et partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

©Cour-d-appel-d-Orléans

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