Atelier : « Faites entrer l’Art au palais de justice d’Orléans ! », Palais de justice d’Orléans, Orléans

Informations pratiques

Atelier : « Faites entrer l’Art au palais de justice d’Orléans ! » Samedi 19 septembre, 14h00 Palais de justice d’Orléans Loiret

Une jauge limite pourra être appliquée en fonction de l’affluence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le palais de justice d’Orléans, est un batiment remarquable construit durant la première moitié du XIXᵉ siècle et partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

Au gré des époques, des ailes ont été modernisées, et aujourd’hui cohabitent plusieurs styles architecturaux.

Le public est invité, de 14h à 16h, à déambuler dans le palais de justice et ses salles d’audience, avec leur matériel de dessin, de peinture, de photographie, afin de laisser libre cours à une pratique artistique tournée vers cet illustre batiment.

Matériel autorisé : chevalet, palette, crayons, pastels, peinture acrylique (sans médium),peinture à l’huile (sans médium), appareil photo.

ATTENTION : tout acte de dégradation commis dans l’enceinte du palais de justice est interdit et sera poursuivi. (Articles 322-1 et suivants du Code pénal)

Palais de justice d’Orléans 44 Rue de la Bretonnerie, 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 74 58 12 https://www.cours-appel.justice.fr/orleans/arrondissement-dorleans Le palais de Justice d’Orléans est composé de plusieurs instances, dont le tribunal judiciaire et le conseil des prud’hommes.

Il dispose d’un accès PMR. Pour y accéder, il faut se rendre au 46 rue de la Bretonnerie et sonner à l’interphone.

Le palais de justice d’Orléans, est un batiment remarquable construit durant la première moitié du XIXᵉ siècle et partiellement inscrit à l’inventaire des monuments historiques.

©Cour-d-appel-d-Orléans