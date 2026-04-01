ATELIER FALC Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan

ATELIER FALC

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:00:00

fin : 2026-04-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-23

FAcile à Lire et à Comprendre la recette du pain sans gluten

**Atelier transcription**

————————-

### FAcile à Lire et à Comprendre FALC

**La recette du pain sans gluten** en FAcile à Lire et à Comprendre*

Et si les images racontaient la recette…

Organisé par **Handi’Croc La Vie**, cette animation fait suite à l’atelier

Cuisinons ensemble du pain sans gluten , réalisé en partenariat avec l’espace de vie l’Escambi. Lors de cet atelier, vous avez cuisiné du pain sans gluten avec Nele, Timothy et Agnès, et pris des photos des différentes étapes.

Nous vous proposons maintenant d’utiliser vos photos pour illustrer chaque étape et rendre la lecture ce celle-ci accessible à tous.

• Inscription obligatoire 12 places

* en présentiel

* ou en visioconférence 2 places disponibles (sur notre canal HCLV Discord)

* Le FALC est une méthode européenne pour créer des informations accessibles aux personnes en situation de handicap intellectuel. .

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Easy to read and understand: the recipe for gluten-free bread

L’événement ATELIER FALC Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE