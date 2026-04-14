Jeux de société pour toutes et tous, L’escambi (EVS), Castanet-Tolosan

Jeux de société pour toutes et tous Mercredi 29 avril, 16h00 L’escambi (EVS) Haute-Garonne

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T16:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:30:00+02:00

Avec l’association La voix du Thalos, tu peux venir découvrir tout un tas de jeux de société accessible à toutes et tous autour d’un goûter !

L’escambi (EVS) Rue François Truffaut, Castanet tolosan 31320 Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « evs@castanet-tolosan.fr »}]

Avec l’association La voix du Thalos, tu peux venir découvrir tout un tas de jeux de société accessible à toutes et tous autour d’un goûter !