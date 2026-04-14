Atelier FALC, Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan
Atelier FALC, Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan jeudi 23 avril 2026.
Atelier FALC Jeudi 23 avril, 14h00 Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Haute-Garonne
Entrée libre, don possible ;)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00
Atelier transcription
FAcile à Lire et à Comprendre : FALC
La recette du pain sans gluten en FAcile à Lire et à Comprendre*
Et si les images racontaient la recette…
Organisé par Handi’Croc La Vie, cette animation fait suite à l’atelier
« Cuisinons ensemble du pain sans gluten », réalisé en partenariat avec l’espace de vie l’Escambi. Lors de cet atelier, vous avez cuisiné du pain sans gluten avec Nele, Timothy et Agnès, et pris des photos des différentes étapes.
Nous vous proposons maintenant d’utiliser vos photos pour illustrer chaque étape et rendre la lecture ce celle-ci accessible à tous.
• Inscription obligatoire – 12 places
- en présentiel
- ou en visioconférence 2 places disponibles (sur notre canal HCLV Discord)
* Le FALC est une méthode européenne pour créer des informations accessibles aux personnes en situation de handicap intellectuel.
Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://handicroclavie.fr/all-events/?event=6959 »}]
FAcile à Lire et à Comprendre : la recette du pain sans gluten Le Grenier Asso Ressources
©Ressources
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