CinéShow Raiponce, MJC Ciné 113, Castanet-Tolosan

CinéShow Raiponce 19 avril – 3 mai MJC Ciné 113 Haute-Garonne

4/5/6€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T16:00:00+02:00 – 2026-04-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T10:15:00+02:00 – 2026-05-03T12:00:00+02:00

CinéShow Raiponce

Venez vivre une séance de cinéma pas comme les autres avec le CinéShow Raiponce. Pendant le film de Disney, la salle s’illumine avec des effets lumineux et un son immersif pour vous plonger dans la magie de l’histoire, comme sous un ciel de lanternes.

Une expérience féerique à partager en famille !

Durée : 1h40

Âge : dès 5 ans

L’histoire

Quand Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se cache dans une mystérieuse tour, il tombe sur Raiponce, une jeune fille aux très longs cheveux magiques. Ensemble, ils partent pour une aventure pleine d’humour, de chansons et de surprises.

Séances

Dimanche 19 avril – 16h00

Jeudi 23 avril – 14h15

Samedi 25 avril – 16h00

Mercredi 29 avril – 14h15

Dimanche 3 mai – 10h15

Tarifs

Plein tarif : 6 €

Réduit : 5 € (–18 ans, étudiants, +60 ans, RSA…)

Adhérents / –14 ans : 4 €

MJC Ciné 113 – 20 avenue de Toulouse, Castanet-Tolosan

Dès 5 ans – Sans réservation – Billetterie sur place

MJC Ciné 113 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Laissez-vous emporter dans une séance de cinéma pas comme les autres avec le CinéShow Raiponce !