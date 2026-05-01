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BOURSE TOUTES COLLECTIONS Salle des fêtes du Lac Castanet-Tolosan

BOURSE TOUTES COLLECTIONS Salle des fêtes du Lac Castanet-Tolosan

BOURSE TOUTES COLLECTIONS Salle des fêtes du Lac Castanet-Tolosan dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes du Lac

Adresse : Boulevard des Campanhols

Ville : 31320 Castanet-Tolosan

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Castanet-Tolosan

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

Salle des fêtes du Lac Boulevard des Campanhols Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 09:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Stands d’exposants particuliers et professionnels qui proposent leurs objets de collections
**BOURSES TOUTES COLLECTIONS**
**PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS VENDENT LEURS OBJETS INDIVIDUELLEMENT SUR DES STANDS INSTALLÉS DANS UNE SALLE COUVERTE ET CLIMATISÉE**
Buvettes, sandwichs, parking   .

Salle des fêtes du Lac Boulevard des Campanhols Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie   boursecastanet@free.fr

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English :

Stands for private and professional exhibitors showcasing their collectibles

L’événement BOURSE TOUTES COLLECTIONS Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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