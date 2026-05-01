BOURSE TOUTES COLLECTIONS Salle des fêtes du Lac Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan

BOURSE TOUTES COLLECTIONS

Salle des fêtes du Lac Boulevard des Campanhols Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Stands d’exposants particuliers et professionnels qui proposent leurs objets de collections

**BOURSES TOUTES COLLECTIONS**

**PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS VENDENT LEURS OBJETS INDIVIDUELLEMENT SUR DES STANDS INSTALLÉS DANS UNE SALLE COUVERTE ET CLIMATISÉE**

Buvettes, sandwichs, parking .

Salle des fêtes du Lac Boulevard des Campanhols Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie boursecastanet@free.fr

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English :

Stands for private and professional exhibitors showcasing their collectibles

L’événement BOURSE TOUTES COLLECTIONS Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE