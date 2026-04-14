Animations marchés – Fêtons l’alimentation !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan
Animations marchés – Fêtons l’alimentation !, Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan mardi 19 mai 2026.
Animations marchés – Fêtons l’alimentation ! 19 – 23 mai Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T09:00:00+02:00 – 2026-05-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Sur nos marchés du mardi 19, vendredi 22 et samedi 23 mai, venez fêter l’alimentation avec nous !
Dans le cadre de « L’assiette en fête« , découvrez les circuits courts et apprenez à fabriquer avec vos commerçants des mets d’ici et d’ailleurs…
Mardi – Halle Lauragaise, 9h – 12h : atelier cuisine et lecture gourmande
Vendredi – Halle Lauragaise, 15h30 – 18h : atelier de fabrication de pâtes fraiches avec Théo Quiros
Samedi – Place Argyroupoli, 10h – 12h : « Le japon dans votre assiette », atelier de fabrication de sushis
Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot, 31320 Castanet-Tolosan, France Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
Retrouvez-nous sur les marchés du mardi, du vendredi et du samedi pour des animations autour de l’alimentation. castanet-tolosan animation marché
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