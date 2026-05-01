VIDE GRENIER Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan

VIDE GRENIER

Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 09:00:00

fin : 2026-05-31 17:00:00

Date(s) :

2026-05-31

US CASTANET Football le 31/05/26 Halle Lauragaise

Participez au vide grenier de l’US Castanet Football le 31 Mai à la Halle Lauragaise !

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**Inscriptions à partir du 01/04/26 au stade de Football, 3 rue des frères Fedou, entre 13h 30 et 17h30.**

10 euros les 3m²

Buvette surplace. .

Halle Lauragaise de Castanet-Tolosan 4 Avenue Édouard Herriot Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie mercadal_jean-luc@orange.fr

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English :

US CASTANET Football 05/31/26 Halle Lauragaise

L’événement VIDE GRENIER Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE