Mini-Conférence « Questions Science », Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan
Mini-Conférence « Questions Science », Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan mercredi 20 mai 2026.
Mini-Conférence « Questions Science » Mercredi 20 mai, 19h30 Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Haute-Garonne
Prix libre en conscience
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T19:30:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-20T19:30:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00
Questions Science !
Améliorons notre culture scientifique…
Le Grenier propose une série de mini-cours scientifiques.
Un format court : 40 minutes cours et 20 minutes de questions..
Animé par Eliane Meilhoc, Biologiste
Thème choisi pour ce cours :
la viande de culture
« Qu’en savons nous ? »
« la viande de culture cellulaire est présentée comme une alternative innovante à la viande traditionnelle. Elle est déjà autorisée à la vente à Singapour, aux Etats-Unis, en Israël et Angleterre.
Comment la fabrique-t-on ? Quels sont ses avantages supposés ?
Ce que nous devons savoir avant qu’elle arrive (ou pas..) dans nos assiettes…
• Merci de vous inscrire afin de savoir si l’on maintient l’atelier.
(5 personnes minimum)
Réservation
• A partir de 16 ans
• Durée : ~1h30
• Entrée libre mais nécessaire
• Inscription sur Hello Asso ou au bar ou au tél.
Notre programmation
Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/questions-science-2 »}] [{« link »: « https://legrenier.cafe/programmation/ »}]
une série de mini-cours scientifiques. Atelier participatif Apprendre-comprendre
©Grenier
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