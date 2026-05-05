Mini-Conférence « Questions Science », Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan

Mini-Conférence « Questions Science » Mercredi 20 mai, 19h30 Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Haute-Garonne

Prix libre en conscience

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T19:30:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T19:30:00+02:00 – 2026-05-20T21:00:00+02:00

Questions Science !

Améliorons notre culture scientifique…

Le Grenier propose une série de mini-cours scientifiques.

Un format court : 40 minutes cours et 20 minutes de questions..

Animé par Eliane Meilhoc, Biologiste

Thème choisi pour ce cours :

la viande de culture

« Qu’en savons nous ? »

« la viande de culture cellulaire est présentée comme une alternative innovante à la viande traditionnelle. Elle est déjà autorisée à la vente à Singapour, aux Etats-Unis, en Israël et Angleterre.

Comment la fabrique-t-on ? Quels sont ses avantages supposés ?

Ce que nous devons savoir avant qu’elle arrive (ou pas..) dans nos assiettes…

• Merci de vous inscrire afin de savoir si l’on maintient l’atelier.

(5 personnes minimum)

Réservation

• A partir de 16 ans

• Durée : ~1h30

• Entrée libre mais nécessaire

• Inscription sur Hello Asso ou au bar ou au tél.

Notre programmation

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/ressources/evenements/questions-science-2 »}] [{« link »: « https://legrenier.cafe/programmation/ »}]

une série de mini-cours scientifiques. Atelier participatif Apprendre-comprendre

©Grenier