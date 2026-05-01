RENCONTRE TENNIS & FOOD TRUCK Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan

RENCONTRE TENNIS & FOOD TRUCK

Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Avenue du Docteur Delherm Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 09:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Vivez du beau tennis et mangez des top burgers ;)

Nous avons le plaisir de vous convier pour un des moments fort de la fin de saison autour des réceptions de nos équipes hommes 1 et 2 engagées en Nationale 3 et Pré-Nationale le dimanche 10 mai.

Venez vibrer devant du très beau tennis, vivre une belle journée conviviale autour des matchs par équipes avec nos meilleurs joueurs sur 4 terrains en parallèle spectacle et hot shots garantis !

Au programme 8 simples et 4 doubles, voici les horaires approximatifs

* 9h00 simples n°4 et simples n°2

* 11h00 simples n°3 et simples n°1

* 13h doubles

En cas de pluie, l’équipe 2 jouera l’après-midi.

Lors de cette belle journée de tennis, nous vous proposons de manger au club !

Comme l’an dernier, nous vous proposons donc de retrouver le Burger Food Truck du Birdie’s !

La formule Classic smashed burger + frites est proposé au prix de 14€. En complément, le club offrira le dessert. Et la classique buvette sera également là pour vous acceuillir.

Attention pour le repas, nous avons besoin d’une estimation du nombre de participants, produits locaux et frais obligent. Merci, s’il vous plaît, de vous inscrire et de régler en suivant [ce lien avant le 3 mai](https://www.helloasso.com/associations/tennis-club-castanet-tolosan/evenements/matchs-par-equipes-burger).

Beau jeu, bonne humeur et bon repas assurés.

A très bientôt…

Le comité de direction du TCCT .

Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Avenue du Docteur Delherm Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Enjoy great tennis and top burgers ;)

L’événement RENCONTRE TENNIS & FOOD TRUCK Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE