CONCOURS NOUVEAUX ARTISTES : Exposition – 26/05 au 26/06, Salle Dauriac – Hôtel de Ville, Castanet-Tolosan

CONCOURS NOUVEAUX ARTISTES : Exposition – 26/05 au 26/06 26 mai – 26 juin Salle Dauriac – Hôtel de Ville Haute-Garonne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T09:00:00+02:00 – 2026-05-26T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T09:00:00+02:00 – 2026-06-26T17:00:00+02:00

Dans le cadre de sa saison culturelle, la Ville organise chaque année un concours d’artistes amateur·rices qui regroupe tous les types d’arts et donne lieu à une exposition salle Dauriac.

Venez découvrir les oeuvres sur le thème « Au fil des mots » qui fait écho à l’ouverture de CASTAGORA médiathèque et centre social, qui aura lieu cette année, ainsi qu’au développement de la lecture à Castanet. Acrylique, aquarelle, pastel, dessin, gravure, photographie et autres arts plastiques… découvrez des talents locaux.

Les œuvres seront exposées du 26 mai au 26 juin, à l’Hôtel de Ville. Les Castanéen·nes et habitant·es du territoire du Sicoval sont invité·es à venir admirer les créations et voter pour leur œuvre coup de cœur ! Le vernissage aura lieu le jeudi 28 mai à 18h30.

Trois prix viendront récompenser les artistes : le prix du jury, le prix du public et le « prix mécénat », remis par une entreprise du territoire. Remise des prix le 25 juin

Les gagnant·es se verront consacrer une exposition entière lors de la prochaine saison culturelle.

Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « service.culture@castanet-tolosan.fr »}]

Venez découvrir les œuvres des artistes ayant participé au concours : « Au fil des mots » ! castanet-tolosan exposition