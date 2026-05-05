Lecture-Théâtre : Hot-Dog, Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan

Lecture-Théâtre : Hot-Dog Vendredi 22 mai, 19h00 Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Haute-Garonne

Entrée libre mais chapeau pour les artistes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T19:00:00+02:00 – 2026-05-22T22:00:00+02:00

Lecture-théâtre

Hot-Dog

Le Grenier ravi d’accueillir à nouveau Alain pour sa nouvelle pièce, un nouveau « seul en scène »

Alain Régus, comédien, auteur, et metteur en scène, qui rapporte et transforme avec un humour décapant, ses souvenirs, impressions, peurs et espoirs vécus lors de son cancer du Poumon.

C’est un appel à l’espoir pour tous ceux qui souffrent ou souffriront de cette maladie.

(…) Qui la glissa dans mon oreille ? Ce fut peut-être ma mère un soir pour m’endormir ou une maîtresse d’école, ou un air qui trainait au cœur d’un très ancien dimanche de printemps autour d’un kiosque à musique, ou d’un manège de chevaux de bois. Cette chanson est demeurée en moi comme un écho dans la forêt des contes, rebondissant entre deux sortilèges, entre deux serments, (…)

Lecture et dédicace, par l’auteur Alain Régus.

Venez nombreux et nombreuses l’encourager et savourer ce texte inédit.

Et parce qu’on ne manque pas d’humour, et qu’Alain non plus, dégustons des hot-dogs avant ou après le spectacle…

• Bar dès 18h

• Hot-Dog dès 19h

• Lecture en suivant

• Entrée libre, mais au chapeau pour l’artiste et le lieu

Dans la limite des places disponibles.

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

La dernière création d’Alain Le Grenier Asso Ressources

©Roy Lichtenstein