ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Castanet-Tolosan
ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Castanet-Tolosan samedi 9 mai 2026.
Castanet-Tolosan
ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS
Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Avenue du Docteur Delherm Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 15:00:00
fin : 2026-05-09 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Découverte du tennis pour les plus jeunes (5/8 ans)
Animation pour découvrir le club de tennis et l’activité sportive encadrée par notre enseignant en formation, Vasco, et toute une équipe, à destination des enfants de **5 à 8 ans non inscrits au club**.
Au programme
* Ateliers ludiques et pédagogiques
* Introduction au monde du tennis et présentation du club pour les parents
* Goüter offert à tous les enfants participants
Inscription via [ce formulaire](https://forms.gle/PC9VhNVc1sbzLckB6). .
Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Avenue du Docteur Delherm Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Tennis discovery for youngsters (5/8 years)
L’événement ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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