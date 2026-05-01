ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Castanet-Tolosan

Castanet-Tolosan

ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS

Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Avenue du Docteur Delherm Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Découverte du tennis pour les plus jeunes (5/8 ans)

Animation pour découvrir le club de tennis et l’activité sportive encadrée par notre enseignant en formation, Vasco, et toute une équipe, à destination des enfants de **5 à 8 ans non inscrits au club**.

Au programme

* Ateliers ludiques et pédagogiques

* Introduction au monde du tennis et présentation du club pour les parents

* Goüter offert à tous les enfants participants

Inscription via [ce formulaire](https://forms.gle/PC9VhNVc1sbzLckB6). .

Tennis club de Castanet Tolosan TCCT Avenue du Docteur Delherm Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

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English :

Tennis discovery for youngsters (5/8 years)

L’événement ANIMATION TENNIS CLUB MINI-CHAMPIONS Castanet-Tolosan a été mis à jour le 2026-04-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE