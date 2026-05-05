Fabrique ton assiette en mots et en images / Lectures déambulées, Marché de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan
Fabrique ton assiette en mots et en images / Lectures déambulées, Marché de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan vendredi 22 mai 2026.
Fabrique ton assiette en mots et en images / Lectures déambulées Vendredi 22 mai, 16h30 Marché de Castanet-Tolosan Haute-Garonne
Tout public, Gratuit, Accessible en transports
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-22T16:30:00+02:00 – 2026-05-22T18:30:00+02:00
Dans le cadre de la Semaine de l’alimentation « L’Assiette en fête », l’équipe de la lecture publique vous donne rendez-vous le vendredi 22, sous la halle du marché.
De 16h30 à 18h : Atelier “Fabrique ton assiette en mots et en images” Un moment de loisir créatif pour les plus jeunes, avec collage et imagination.
De 17h30 à 18h : Lectures déambulées pour les plus grands,pour mêler les mots aux saveurs.
Marché de Castanet-Tolosan 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06.83.64.32.67 »}, {« type »: « email », « value »: « evs@castanet-tolosan.fr »}]
Dans le cadre de « L’assiette en fête » Loisirs créatifs Enfants
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