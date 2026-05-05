L’assiette en fête, Hôtel de Ville, Castanet-Tolosan

L’assiette en fête 19 – 23 mai Hôtel de Ville Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T10:30:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Mardi 19 mai

10h30-11h30 : Temps des bambins * Tapis de lecture gourmand. EVS l’Escambi

10h-12h : Atelier cuisine * : Venez cuisiner les productions de nos jardins avec Popote, Papote et Potager. Marché sous la halle

16h-17h30 : Atelier d’écriture * : « Petites histoires à partir de nos assiettes » avec Christèle. EVS l’Escambi

16h45-18h30 : Atelier cuisine * Crêp’art avec l’ALAE des Fontanelles. EVS l’Escambi

19h30 : Ciné-débat * Projection du film « Demain » suivi d’un échange. MJC Ciné 113 – 4€

Mercredi 20 mai

14h-16h : Atelier cuisine * Préparons le goûter comme des

chef·fes avec Jean-Marc, Philippe et Anna. EVS l’Escambi

16h-16h30 : À table ! * Dégustation du goûter des chef·fes. EVS l’Escambi

16h30-18h : Ludivore * Venez dévorer des jeux de société avec Joris. EVS l’Escambi

19h30 : « Café-science » sur l’Alimentation « Viande de culture » : qu’en savons-nous ? Le Grenier

Jeudi 21 mai

17h30-19h30 : Forum des initiatives Venez rencontrer des acteurs du territoire pour une alimentation locale pour toutes et tous. Place du poids public

19h-20h : Atelier pizza du climat * Fabrication de pizzas cuites sur place dans le four communal avec L’école comestible. Jardin de la Ritournelle

19h30 : Concert en liberté. Avec Sonotempo – Handpan (Percussion mélodique) A travers les sonorités envoûtantes du handpan, cet instrument hors du commun, Deborah Denjean nous embarque pour un voyage sonore surprenant. Amphithéâtre du parc de la Ritournelle. Possibilité de pique-nique, foodtruck et buvette sur place.

Vendredi 22 mai

9h-12h : Atelier cuisine * Préparation du repas de la cantine solidaire autour du menu commun. EVS l’Escambi

12h-14h : À table ! * Dégustation du menu commun. Castanéen·nes : 6€/3€/2€ Extérieurs : 7€/4€/3€. EVS l’Escambi

15h30-18h : Atelier cuisine * Voyage en Italie : Atelier fabrication de pâtes fraîches. Marché sous la halle

16h30-18h : Atelier créatif * Fabrique ton assiette en mots et en images pour les plus jeunes. Marché sous la halle

17h30-18h30 : Lecture déambulée * Des lectures à voix haute pour les adultes. Marché sous la halle

9h-23h : Le 100e singe célèbre la biodiversité ! Formation professionelle, marché, concert, conférence… Plus d’infos : le100esinge.com. Le 100e Singe : 27 route de Rebigue 31320 Castanet-Tolosan

Samedi 23 mai

10h-12h : Atelier cuisine Le Japon débarque dans votre assiette : apprenez l’art de la fabrication des sushis. Marché place Argyroupoli.

17h-19h : Balade des comestibles Avec Couleurs en herbe et le Comité de Quartier des Fontanelles, dans le parc suivi d’un «apéro des comestibles» et d’un moment contes et musique de la nature. Le Grenier.

15h30-17h30 : Goûter au jardin partagé Venez prendre le goûter au jardin partagé lors de portes ouvertes. Jardin partagé au Parc des Fontanelles.

Renseignements : EVS l’Escambi 06 83 64 32 67 / evs@castanet-tolosan.fr Partenaires : www.castanet-tolosan.fr

Les activités marquées d’un * sont sur inscription

Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « evs@castanet-tolosan.fr »}] [{« link »: « mailto:evs@castanet-tolosan.fr »}, {« link »: « http://www.castanet-tolosan.fr »}]

Durant une semaine Castanet met les petits plats dans les grands et célèbre la gastronomie.