Café des femmes, Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan

Café des femmes 7 mai – 2 juillet, certains jeudis Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Haute-Garonne

Prix libre en conscience

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-07T18:30:00+02:00 – 2026-05-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-07-02T18:30:00+02:00 – 2026-07-02T20:00:00+02:00

Dans la poursuite du cycle Ô féminin, le Grenier souhaite offrir un espace par et pour elles, auto-géré.

Ainsi, ce 7 mai est la première date en vue d’un rendez-vous régulier pour se retrouver et échanger entre femmes, offrir un moment et un espace rien qu’à elles, dans l’écoute et la bienveillance. Tous les sujets seront les bienvenus et pourront être choisis en fonction du moment, avec ou sans thème prédéfini en amont, avec ou sans intervenant extérieur, … bref, des rendez-vous réguliers à dessiner ensemble.

Des idées de thèmes qui pourraient y être abordés : santé, société, égalité, emploi, parentalité, alimentation, activité physique et culturelle… Tout sujet qui vous fait écho, à vous femmes, et que vous souhaiteriez partager entre et avec d’autres femmes.

Un cercle de parole, bienveillant et sans tabou pour vivre la sororité.

• Entrée libre et gratuite

• tous les 2nd jeudis, 18h30

• ~1 h 30… venez qd vous pouvez

Venez tester !

Ce même soir il y a la Jam Jazz, l’occasion pour nous de célébrer en musique notre premier Café des femmes !

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Un espace d’échange libre entre femmes Atelier participatif Le Grenier

©Grenier