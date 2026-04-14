Visite des Jardins Familiaux de Castanet-Tolosan, Jardins familiaux de Castanet-Tolosan, Castanet-Tolosan

Visite des Jardins Familiaux de Castanet-Tolosan 5 – 7 juin Jardins familiaux de Castanet-Tolosan Haute-Garonne

Gratuit. Limité à 15 places.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Visite accompagnée par un membre de l’association des Jardins familiaux de Castanet-Tolosan.

Découverte des jardins à travers un parcours entre les espaces collectifs (compostage, serre, espace enfants…) et l’observation des parcelles potagères.

Sentier sensoriel autour des sens : odorat, vue, toucher, ouïe et dialogue.

Jardins familiaux de Castanet-Tolosan 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie https://lesjardinsfamiliauxdecast.com/ Créés le 30 juin 1995, les Jardins familiaux de Castanet se sont installés en 2005 sur le site d’une ancienne pépinière appartenant à la mairie, près du canal du Midi.

Ils se composent d’une soixantaine de parcelles individuelles et de plusieurs espaces collectifs : composteur, serre, parcelle expérimentale, espace pour les enfants… Parking si accès par la route ou accès à pied ou vélo par le Canal du Midi (chemin de halage)

Visite accompagnée par un membre de l’association des Jardins familiaux de Castanet-Tolosan.

Irene Benevides©