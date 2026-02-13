Le classique c’est fantastique ! – Concert à la criée, Salle Jacques Brel, Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan

Le classique c’est fantastique ! – Concert à la criée Vendredi 5 juin, 19h00 Salle Jacques Brel, Castanet Tolosan Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T19:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:30:00+02:00

Découvrez le Concert à la criée par l’Orchestre de Chambre de Toulouse, le vendredi 5 juin à 19h, en plein air.

Nous avons le plaisir d’accueillir pour la deuxième année l’Orchestre de chambre de Toulouse.

Ici c’est le public qui compose le programme du concert.

lieu à confirmer – repli Salle Jacques Brel en cas d’intempéries

Salle Jacques Brel, Castanet Tolosan Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie

Concert à la criée par l’Orchestre de Chambre de Toulouse castanet-tolosan concert