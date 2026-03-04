Le Repas des Fauves, Salle Jacques Brel et auditorium, Castanet-Tolosan

Le Repas des Fauves Dimanche 19 avril, 17h00 Salle Jacques Brel et auditorium Haute-Garonne

10€ (réduit 5€ : 12 à 18 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T17:00:00+02:00 – 2026-04-19T19:00:00+02:00

La compagnie Ombres et Couleurs joue dimanche 19 avril la pièce de théâtre Le repas des fauves à l’auditorium Espace Brel à Castanet.

Synopsis : un huis clos, dans la période de l’occupation allemande, lors duquel les amitiés se font et se défont…

Lieu : auditorium Espace Brel, Castanet-Tolosan, dimanche 19 avril 17H. Tarif : 10€ (réduit 5€ -18ans, gratuit -12ans).

Billetterie sur place (chèque ou espèce, pas de carte bleue! ). Renseignements au 07 58 73 52 61.

Réservation obligatoire via le site HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/evenements/theatre-le-repas-des-fauves

Au profit de l’association Goma Espérance, une école pour les enfants défavorisés à Goma, RDC.

Salle Jacques Brel et auditorium Avenue Pierre Mendès France 31320 CASTANET-TOLOSAN Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/evenements/theatre-le-repas-des-fauves »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/evenements/theatre-le-repas-des-fauves »}] https://www.helloasso.com/associations/goma-esperance/evenements/theatre-le-repas-des-fauves

Théâtre Le Repas des Fauves par la compagnie Ombres et Couleurs théâtre huis clos