Café Bricol’, La Rafistolerie, Castanet-Tolosan

Café Bricol’ Vendredi 17 avril, 18h00 La Rafistolerie Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T21:00:00+02:00

Le collectif de La Rafistolerie vous attend vendredi 17 avril de 18h à 21h, place Guillaume Fourès à Castanet-Tolosan (ancienne poste).

Un Café Bricol’, qu’est-ce que c’est ?

L’idée est de lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée en se réunissant pour apprendre/transmettre collectivement des savoir-faire de base en bricolage, tout en passant un moment de convivialité avec des personnes de tout âge et de tous horizons, partageant des valeurs communes.

Chaque participant peut amener des objets à réparer, quelques outils et autre matériel de couture pour essayer de revaloriser ensemble ce qui peut l’être…

Il convient de noter qu’il n’y a pas vraiment d’expert : on ne peut jamais être sûr de repartir avec un objet en bon état de marche ! L’objectif principal est de partager un moment d’apprentissage collectif dans la joie et la bienveillance !

Vous trouverez aussi :

un espace de gratuité pour vous faire plaisir

une buvette à petits prix avec de quoi boire et grignoter

Enfin, si bricoler est un de vos passe-temps, n’hésitez pas à venir nous donner un coup de main sur l’événement !

Plus d’infos :

Site internet : https://larafistolerie.org/

Facebook : www.facebook.com/larafistolerie31

Instagram : www.instagram.com/association\_larafistolerie

La Rafistolerie Place Guillaume Fourès, Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://larafistolerie.org/ »}, {« link »: « http://www.facebook.com/larafistolerie31 »}]

Votre chaise ne tient plus que sur 3 pieds, votre sèche-cheveux ne souffle plus d’air chaud, vous ne mangez plus de gaufres depuis que votre appareil les brûle,… essayons de les réparer ensemble ! réemploi réduction des déchets

La Rafistolerie