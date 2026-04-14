Découverte de la teinture végétale, Castanet-Tolosan – Salle de l’Odalisque, Castanet-Tolosan
Découverte de la teinture végétale, Castanet-Tolosan – Salle de l’Odalisque, Castanet-Tolosan mercredi 15 avril 2026.
Découverte de la teinture végétale Mercredi 15 avril, 09h30 Castanet-Tolosan – Salle de l’Odalisque Haute-Garonne
tarif : 80 € la journée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-15T09:30:00+02:00 – 2026-04-15T17:00:00+02:00
Organisé par l’association Couleurs en herbe
Programme de la journée :
Apports théoriques : principes de la teinture végétale, les bains de teinture, la préparation des tissus. Reconnaissance sur le terrain de quelques plantes tinctoriales,
Mise en pratique : cueillette , préparation des plantes et des bains de teintures, teintures des tissus
Castanet-Tolosan – Salle de l’Odalisque 23 rue ingres 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/couleurs-en-herbe/evenements/decouverte-de-la-teinure-vegetale-sur-coton »}]
Venez découvrir les plantes tinctoriales et comment les utiliser pour teindre du coton teintures végétales plantes
couleursenherbe
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