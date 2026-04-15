Café-IA, Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan, Castanet-Tolosan

Café-IA Jeudi 16 avril, 19h30 Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Haute-Garonne

Entrée libre, don possible ;)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:30:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:30:00+02:00 – 2026-04-16T21:30:00+02:00

Café-IA

On en parle ?

Le Grenier vous invite à ses prochains « Café IA », des moments accessibles et ouverts à toutes et tous pour sensibiliser aux enjeux sociétaux et environnementaux de l’Intelligence Artificielle et échanger de manière simple et concrète sur ses usages au quotidien.

En amont de la semaine de l’IA qui aura lieu en mai prochain, nous vous proposons dors et déjà le « mur de l’IA » afin de partager vos interrogations sur le sujet et co-construire les prochains épisodes…

Ce dispositif en libre accès au Grenier permet à chacun·e de s’exprimer librement sur les enjeux liés à l’IA : idées, craintes, espoirs, propositions… Le tout dans un esprit de participation active et d’intelligence – collective !

Nous avons imaginé ces 1ers RDV :

n°1 – le 16 avril : les bases, et implications sociétales

n°2 – 19 mai : avec Sundja de chez Combustible, explorons ensemble nos usages

n°3 – en juin : l’impact de l’IA sur la santé mentale et la cognition – à confirmer

n°4 – 16 juillet : les aspects éthiques et réglementaires,

n°5 – 17 septembre : « Mais en fait, comment ça marche ? » • Participation libre, Pas d’inscription

• Ouvert à tout le monde, dès 15 ans

www.legrenier.cafe

Le Grenier, 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan 16 bis avenue de Toulouse – 31320 Castanet Tolosan Castanet-Tolosan 31320 Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « http://www.legrenier.cafe »}]

Un cycle pour bien comprendre l’IA ?! Le Grenier Asso Ressources

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