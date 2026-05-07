Atelier Famille cache-cache monuments Ville-Close Concarneau
Atelier Famille cache-cache monuments Ville-Close Concarneau lundi 6 juillet 2026.
Concarneau
Atelier Famille cache-cache monuments
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 15:00:00
fin : 2026-07-06 16:30:00
Date(s) :
2026-07-06
A l’aide d’une carte ancienne de la ville, partez en famille pour retrouver les mouments anciens, fortifications de Concarneau qui ont disparu.
Visite/Atelier encadré par un guide-conférencier. Gratuit sur réservation. Nombre de places limité.
Adapté aux enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Inscription à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .
Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English : Atelier Famille cache-cache monuments
L’événement Atelier Famille cache-cache monuments Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA
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