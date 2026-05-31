Atelier famille « Carte Cravatte », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Atelier famille « Carte Cravatte » Dimanche 21 juin, 15h00 Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 8€ / Réduit : 5€ / -18 ans: 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Pour célébrer la fête des pères, venez participer à une activité créative avec vos enfants. Atelier Famille