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Atelier famille « Carte Cravatte », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Atelier famille « Carte Cravatte », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Atelier famille « Carte Cravatte », Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Musée d'art et d'histoire - La Source

Adresse : 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars

Ville : 50000 Saint-Lô

Département : Manche

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Sur réservation; 8€ / Réduit : 5€ / -18 ans: 2€

Atelier famille « Carte Cravatte » Dimanche 21 juin, 15h00 Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 8€ / Réduit : 5€ / -18 ans: 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T15:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:30:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Pour célébrer la fête des pères, venez participer à une activité créative avec vos enfants. Atelier Famille

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