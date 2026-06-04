Atelier famille Millet à l’aquarelle Maison natale JF Millet La Hague mercredi 29 juillet 2026.

La Hague

Atelier famille Millet à l’aquarelle

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:30:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Pour découvrir les différentes techniques de peinture à l’aquarelle en s’inspirant d’un paysage peint par Millet. .

Maison natale JF Millet GREVILLE-HAGUE La Hague 50440 Manche Normandie

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English : Atelier famille Millet à l’aquarelle

L’événement Atelier famille Millet à l’aquarelle La Hague a été mis à jour le 2026-06-04 par Attitude Manche