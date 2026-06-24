Rosières-en-Santerre

Atelier famille Vitrail

Rosières-en-Santerre Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, le Pays d’art et d’histoire vous propose un atelier famille pour une durée de 1h30.

Atelier destiné aux enfants (7 à 11 ans) pour découvrir l’art du vitrail.

Le patrimoine est un vaste terrain de jeu à expérimenter, venez en famille réaliser votre propre vitrail !

Dans le cadre des rendez-vous de l’été, le Pays d’art et d’histoire vous propose un atelier famille pour une durée de 1h30.

Atelier destiné aux enfants (7 à 11 ans) pour découvrir l’art du vitrail.

Le patrimoine est un vaste terrain de jeu à expérimenter, venez en famille réaliser votre propre vitrail ! .

Rosières-en-Santerre 80170 Somme Hauts-de-France +33 3 22 84 42 38

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English :

As part of the summer events, the Pays d’art et d’histoire is offering a 1.5-hour family workshop.

This workshop is designed for children (ages 7–11) to discover the art of stained glass.

Heritage is a vast playground for experimentation—come with your family and create your own stained-glass window!

L’événement Atelier famille Vitrail Rosières-en-Santerre a été mis à jour le 2026-06-24 par OT HAUTE SOMME PERONNE