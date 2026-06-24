Atelier familles Petit tisserand Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville Martainville-Épreville mercredi 29 juillet 2026.

Martainville-Épreville

Atelier familles Petit tisserand

Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville 429 route du château Martainville-Épreville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:30:00

fin : 2026-07-29 16:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Le château de Martainville possède une collection textile importante trois salles lui sont dédiées ! L’une d’entre elles est consacrée aux différentes étapes de la fabrication de vêtements. Après avoir découvert le métier à tisser, les enfants fabriqueront eux même un morceau d’étoffe en laine. .

Musée des Traditions et Arts Normands, Château de Martainville 429 route du château Martainville-Épreville 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 44 70 chateaudemartainville@seinemaritime,fr

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English : Atelier familles Petit tisserand

L’événement Atelier familles Petit tisserand Martainville-Épreville a été mis à jour le 2026-06-24 par Seine-Maritime Attractivité