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Atelier familles tulipes, stipes et cyanotype Musée de La Cour d’Or Metz

Atelier familles tulipes, stipes et cyanotype Musée de La Cour d’Or Metz

Atelier familles tulipes, stipes et cyanotype Musée de La Cour d’Or Metz dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Musée de La Cour d'Or

Adresse : 2 rue du Haut Poirier

Ville : 57000 Metz

Département : Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Metz

Atelier familles tulipes, stipes et cyanotype

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

Pendant l’atelier, découvrez la technique du cyanotype et repartez avec votre oeuvre !
Enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte, 1h30, sur réservation.
Ouverture des réservations le 7 mai à 10h.Enfants
0  .

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est  

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English :

During the workshop, discover the cyanotype technique and leave with your own work of art!
Children aged 7 to 12 accompanied by an adult, 1h30, booking required.
Reservations open on May 7 at 10 a.m.

L’événement Atelier familles tulipes, stipes et cyanotype Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ

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