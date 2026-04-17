Atelier familles tulipes, stipes et cyanotype Musée de La Cour d’Or Metz

Metz

Atelier familles tulipes, stipes et cyanotype

Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Pendant l’atelier, découvrez la technique du cyanotype et repartez avec votre oeuvre !

Enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte, 1h30, sur réservation.

Ouverture des réservations le 7 mai à 10h.Enfants

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Musée de La Cour d’Or 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

During the workshop, discover the cyanotype technique and leave with your own work of art!

Children aged 7 to 12 accompanied by an adult, 1h30, booking required.

Reservations open on May 7 at 10 a.m.

L’événement Atelier familles tulipes, stipes et cyanotype Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ