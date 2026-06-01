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ATELIER FETE DES PERES Vecqueville

ATELIER FETE DES PERES Vecqueville

ATELIER FETE DES PERES Vecqueville mercredi 17 juin 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 52300 Vecqueville

Département : Haute-Marne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Vecqueville

ATELIER FETE DES PERES

Médiathèque Vecqueville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Tout public
Viens réaliser une jolie création pleine de tendresse pour faire plaisir à papa ! Un atelier créatif et ludique pour fabriquer un cadeau unique fait avec le cœur.   .

Médiathèque Vecqueville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 56 34 49 

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English :

L’événement ATELIER FETE DES PERES Vecqueville a été mis à jour le 2026-05-29 par Antenne de Joinville

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