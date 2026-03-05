Atelier feu

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 14:00:00

fin : 2026-04-16 16:30:00

Date(s) :

2026-04-16

8 à 12 ans.

Vous saurez tout pour mettre en place un feu, de sa préparation jusqu’à l’allumage !

Tarifs 8 €/personnes. .

Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier feu

L’événement Atelier feu Cuisery a été mis à jour le 2026-03-05 par Centre EDEN