Calligraphie japonaise Cuisery
Calligraphie japonaise
Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 14:00:00
fin : 2026-04-17 16:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Atelier animé par Sandra Betancourt, Maître SHIHAN.
Découvrez la calligraphie japonaise, un art où chaque geste est une respiration. Inspiré du zen, cet atelier vous invite à un moment de calme, de concentration et de création intérieure. Aucun prérequis nécessaire seule votre envie d’expérimenter compte. .
Rue de l’Église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00
