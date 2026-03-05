Calligraphie japonaise Cuisery

Calligraphie japonaise

Rue de l’Église Cuisery Saône-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-04-17 14:00:00

fin : 2026-04-17 16:00:00

2026-04-17

Atelier animé par Sandra Betancourt, Maître SHIHAN.

Découvrez la calligraphie japonaise, un art où chaque geste est une respiration. Inspiré du zen, cet atelier vous invite à un moment de calme, de concentration et de création intérieure. Aucun prérequis nécessaire seule votre envie d’expérimenter compte. .

