Atelier feutrage création fleur de laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing

Estaing

Atelier feutrage création fleur de laine

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 11:00:00

fin : 2026-09-26 12:00:00

Date(s) :

2026-09-26

Feutrage humide fleur de laine.

Atelier de création d’une fleur de laine.

> Matériel fourni.

> Durée de l’atelier 1h.

> De 5 à 99 ans.

– Atelier animé par Claire d’Ekoloks’Laine

– Inscription obligatoire. .

Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 05 69 24 ekolokslaine@gmail.com

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English :

Wet felting: wool flower.

Workshop on making a wool flower.

> Materials provided.

> Workshop duration: 1 hour.

> Ages 5 to 99.

L’événement Atelier feutrage création fleur de laine Estaing a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65