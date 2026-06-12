Atelier feutrage création fleur de laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing
Atelier feutrage création fleur de laine Boutique d’artisans l’Artisanal Estaing samedi 26 septembre 2026.
Estaing
Atelier feutrage création fleur de laine
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 11:00:00
fin : 2026-09-26 12:00:00
Date(s) :
2026-09-26
Feutrage humide fleur de laine.
Atelier de création d’une fleur de laine.
> Matériel fourni.
> Durée de l’atelier 1h.
> De 5 à 99 ans.
– Atelier animé par Claire d’Ekoloks’Laine
– Inscription obligatoire. .
Boutique d’artisans l’Artisanal 1 route de Labat Estaing 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 28 05 69 24 ekolokslaine@gmail.com
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English :
Wet felting: wool flower.
Workshop on making a wool flower.
> Materials provided.
> Workshop duration: 1 hour.
> Ages 5 to 99.
L’événement Atelier feutrage création fleur de laine Estaing a été mis à jour le 2026-06-12 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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