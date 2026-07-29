Atelier feutrage de laine CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Atelier feutrage de laine

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Atelier de feutrage à l’aiguille animé par Sylvie Delacour feutrière artisan d’art

Atelier pour adultes et enfants à partir de 9 ans

sur le thème pastoral

Gratuit Inscription à la médiathèque

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Needle-felting workshop led by Sylvie Delacour, an artisan felt maker

Workshop for adults and children ages 9 and up

on the pastoral theme

Free—Register at the media center

L’événement Atelier feutrage de laine Cauterets a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Cauterets|CDT65