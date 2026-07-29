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AGENDA · Cauterets

Atelier feutrage de laine CAUTERETS Cauterets

mercredi 29 juillet 2026 · CAUTERETS · Cauterets

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
CAUTERETS
Adresse
2 Esplanade des Œufs
Ville
65110 Cauterets
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Cauterets

Atelier feutrage de laine

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29 12:00:00

Date(s) :
2026-07-29

Atelier de feutrage à l’aiguille animé par Sylvie Delacour feutrière artisan d’art
Atelier pour adultes et enfants à partir de 9 ans
sur le thème pastoral
Gratuit Inscription à la médiathèque
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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96 

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English :

Needle-felting workshop led by Sylvie Delacour, an artisan felt maker
Workshop for adults and children ages 9 and up
on the pastoral theme
Free—Register at the media center

L’événement Atelier feutrage de laine Cauterets a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Cauterets|CDT65

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