Le bouquetin ibérique CAUTERETS Cauterets

Cauterets

Le bouquetin ibérique

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 17:30:00

fin : 2026-07-29 19:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Espèce emblématique des Pyrénées, le bouquetin ibérique a disparu des Pyrénées françaises en 1910 lors de la chasse

des deux derniers individus près du lac de Gaube (Cauterets). Le 6 janvier 2000, la mort du dernier individu présent sur

le versant espagnol dans le Parc national d’Ordesa marquait la disparition du bouquetin dans les Pyrénées. À l’initiative

du Parc national des Pyrénées, un projet de restauration dans les Pyrénées françaises a été mis en œuvre afin de permettre la réintroduction d’individus transplantés depuis les populations encore en place dans les sierras espagnoles.

Après 100 ans d’absence sur le versant français des Pyrénées, le bouquetin retrouvait à nouveau ses terres originelles en 2014.

Animée par un agent du Parc national des Pyrénées, cette conférence vous permettra de découvrir cette espèce ainsi que les suivis réalisés sur le terrain.

Animation gratuite Pas d’inscription

Renseignements au 05 62 92 52 56

.

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An emblematic species of the Pyrenees, the Iberian ibex disappeared from the French Pyrenees in 1910 when the last two individuals

of the last two individuals near Lac de Gaube (Cauterets). On January 6, 2000, the death of the last individual on the

on the Spanish side of the Ordesa National Park marked the disappearance of the ibex from the Pyrenees. On the initiative

of the Parc national des Pyrénées, a restoration project was launched in the French Pyrenees to enable the reintroduction of individuals transplanted from the remaining populations in the Spanish sierras.

After an absence of 100 years on the French side of the Pyrenees, the ibex returned to its original home in 2014.

Hosted by a member of the Pyrenees National Park, this talk will introduce you to this species and the monitoring carried out in the field.

Free event No registration required

Information: 05 62 92 52 56

L’événement Le bouquetin ibérique Cauterets a été mis à jour le 2026-06-01 par Parc National des Pyrénées|CDT65