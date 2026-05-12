Contes des estives par Galinette CAUTERETS Cauterets
Contes des estives par Galinette CAUTERETS Cauterets mercredi 15 juillet 2026.
Cauterets
Contes des estives par Galinette
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Que vous soyez un passionné de contes folkloriques ou simplement curieux de découvrir ce pan du patrimoine pyrénéen, cette soirée vous réserve de belles surprises. Petits et grands, laissez-vous transporter par les histoires de bergers et de leurs troupeaux, de brigands rusés et de créatures mystérieuses qui hantent ces sommets.
Nous vous invitons à venir nombreux à cette soirée placée sous le signe le signe de la tradition et de l’imaginaire.
Animation gratuite Pas d’inscription
Renseignements au 05 62 92 52 56
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CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
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English :
Whether you’re a fan of folk tales or simply curious to discover this part of the Pyrenean heritage, this evening has plenty of surprises in store for you. Young and old alike, let yourself be transported by the stories of shepherds and their flocks, cunning brigands and mysterious creatures that haunt these peaks.
We invite you to join us for an evening of tradition and imagination.
Free entertainment ? No registration
Information on 05 62 92 52 56
L’événement Contes des estives par Galinette Cauterets a été mis à jour le 2026-05-12 par Parc National des Pyrénées|CDT65
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