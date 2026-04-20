Cauterets

Soirée au refuge d’Estom

Refuge d’Estom CAUTERETS Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:00:00

fin : 2026-07-15 22:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Venez passer une soirée passionnante au refuge d’Estom, en compagnie d’un garde-moniteur ! Vous aurez l’occasion de découvrir ou d’approfondir vos connaissances sur la faune et la flore du Parc national des Pyrénées mais également de partager vos observations de terrain. Cette soirée conviviale sous le signe de l’échange vous permettra également de mieux comprendre les enjeux de préservation.

Renseignements et inscription auprès du refuge d’Estom 06 52 29 17 65

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Refuge d’Estom CAUTERETS Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56

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English :

Come and spend an exciting evening at the Estom refuge, in the company of a park ranger! You?ll have the opportunity to discover or deepen your knowledge of the flora and fauna of the Pyrenees National Park, and to share your observations in the field. This convivial evening of exchange will also give you a better understanding of conservation issues.

Information and registration with refuge d’Estom: 06 52 29 17 65

L’événement Soirée au refuge d’Estom Cauterets a été mis à jour le 2026-04-20 par Parc National des Pyrénées|CDT65