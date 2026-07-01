Atelier feutrage humide Boutique l’Essence des Créateurs Longueil

Informations pratiques

Longueil

Atelier feutrage humide

Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

L’essence des créateurs, nouvelle boutique de créateurs, vous propose de découvrir le savoir-faire d’un artisan à travers des ateliers !

Découvrez avec Emma de Nos Évidences Tissage le feutrage humide via la création d’un bol ou vase! .

Boutique l’Essence des Créateurs 114 Route de Dieppe Longueil 76860 Seine-Maritime Normandie lessencedescreateurs@yahoo.com

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English : Atelier feutrage humide

L’événement Atelier feutrage humide Longueil a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux