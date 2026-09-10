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AGENDA · Andernos-les-Bains

Atelier Fiesta de los muertos Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains

Atelier Fiesta de los muertos Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Andernos-les-Bains

Atelier Fiesta de los muertos

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Une initiation à la tradition mexicaine au cours de laquelle les enfants fabriqueront une marionnette festive et colorée.
Par l’équipe du magasine sur les cultures étrangères Baïka.

Sur réservation, gratuit.   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English :

L’événement Atelier Fiesta de los muertos Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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