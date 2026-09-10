Atelier Fiesta de los muertos Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
jeudi 22 octobre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Atelier Fiesta de los muertos
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 14:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Une initiation à la tradition mexicaine au cours de laquelle les enfants fabriqueront une marionnette festive et colorée.
Par l’équipe du magasine sur les cultures étrangères Baïka.
Sur réservation, gratuit. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English :
L’événement Atelier Fiesta de los muertos Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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