Atelier Fiesta de los muertos Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Atelier Fiesta de los muertos

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 14:30:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-10-22

Une initiation à la tradition mexicaine au cours de laquelle les enfants fabriqueront une marionnette festive et colorée.

Par l’équipe du magasine sur les cultures étrangères Baïka.

Sur réservation, gratuit. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier Fiesta de los muertos Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains