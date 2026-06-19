Atelier floral chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges
Atelier floral chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges mercredi 24 juin 2026.
Messanges
Atelier floral chez Moussu
Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Atelier + cookie +boisson
Sur inscription.
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Atelier + cookie +boisson .
Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
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English : Atelier floral chez Moussu
Workshop + cookie +drink
Registration required.
L’événement Atelier floral chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI LAS
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