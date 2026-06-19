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Atelier floral chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges

Atelier floral chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges

Atelier floral chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges mercredi 24 juin 2026.

Lieu : Moussu, faim & soif

Adresse : 101 Chemin de Pey de l'Ancre

Ville : 40660 Messanges

Département : Landes

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 28 28 28 Tarif de base plein tarif

Messanges

Atelier floral chez Moussu

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 10:00:00
fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :
2026-06-24

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Sur inscription.
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Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50  lemoussu40@gmail.com

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English : Atelier floral chez Moussu

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L’événement Atelier floral chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI LAS

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