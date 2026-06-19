Atelier floral chez Moussu Moussu, faim & soif Messanges

Messanges

Atelier floral chez Moussu

Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges Landes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 10:00:00

fin : 2026-06-24 11:30:00

Date(s) :

2026-06-24

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Sur inscription.

Céline te guide pour créer tes bâtons de fumigation et les décorer de fleurs séchées (sur inscription)

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Moussu, faim & soif 101 Chemin de Pey de l’Ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com

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English : Atelier floral chez Moussu

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L’événement Atelier floral chez Moussu Messanges a été mis à jour le 2026-06-16 par OTI LAS