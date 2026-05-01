Pézenas

ATELIER FLORAL

19 Rue Anatole France Pézenas Hérault

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Atelier floral créatif ouvert à tous, cet événement propose de réaliser une composition végétalisée dans une ambiance conviviale et apaisante.

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19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com

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English : ATELIER FLORAL

A creative floral workshop open to all, this event offers the chance to create a plant-based composition in a friendly, soothing atmosphere.

L’événement ATELIER FLORAL Pézenas a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 ADT34