ATELIER FLORAL Pézenas
ATELIER FLORAL Pézenas vendredi 22 mai 2026.
Pézenas
ATELIER FLORAL
19 Rue Anatole France Pézenas Hérault
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Atelier floral créatif ouvert à tous, cet événement propose de réaliser une composition végétalisée dans une ambiance conviviale et apaisante.
.
19 Rue Anatole France Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 7 45 15 19 32 latoucheessentielle@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER FLORAL
A creative floral workshop open to all, this event offers the chance to create a plant-based composition in a friendly, soothing atmosphere.
L’événement ATELIER FLORAL Pézenas a été mis à jour le 2026-05-11 par 34 ADT34
À voir aussi à Pézenas (Hérault)
- ILLUSTRE THÉÂTRE MA DISTINCTION Pézenas 15 mai 2026
- ATELIER CRÉATIF FEUTRINE KAWAÏ Pézenas 15 mai 2026
- MA DISTINCTION ILLUSTRE THEATRE Pezenas 15 mai 2026
- RÉCITS DE VOYAGES ET D’EXIL Pézenas 16 mai 2026
- DIMANCHE DOUCEUR Pézenas 17 mai 2026