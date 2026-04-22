Pézenas

CONCERT EN PASSANT CHANSONS GOLDMAN

Parc Sans Souci Pézenas Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Après 3 ans de tournée à travers la France et un passage remarqué à Tahiti, le groupe EN PASSANT revient avec un nouveau spectacle 100 % Goldman. Nouvelles chansons, surprises et mises en scène pour replonger dans l’univers de Jean-Jacques Goldman.

Après 3 ans de tournée non stop dans toute la France avec un passage remarqué à Tahiti,

le groupe EN PASSANT revient avec un nouveau spectacle toujours 100% GOLDMAN.

De nouvelles surprises, de nouvelles chansons, de nouvelles mises en scènes…

Un Spectacle tout neuf qui vous plongera dans l’univers indémodable de JEAN-JACQUES GOLDMAN.

Pour ce spectacle d’ouverture de la saison d’été, le placement est libre, les billets ne sont pas numérotés.

Vous trouverez ci-dessous, les dates et lieux d’ouverture de la vente au guichet, pour toute la saison d’été. .

Parc Sans Souci Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@mirondeladelsarts.com

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English :

After 3 years of touring France and a highly acclaimed appearance in Tahiti, the group EN PASSANT is back with a new 100% Goldman show. New songs, surprises and staging to immerse you in the world of Jean-Jacques Goldman.

L’événement CONCERT EN PASSANT CHANSONS GOLDMAN Pézenas a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34