YOGA PLEIN AIR Pézenas
YOGA PLEIN AIR Pézenas jeudi 9 juillet 2026.
Pézenas
YOGA PLEIN AIR
Gare Du Nord Pézenas Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23
Cours de yoga en plein air dans un jardin ombragé à Pézenas. Séances accessibles à tous pour débuter la journée en douceur, dans un cadre calme et naturel propice à la détente et au bien-être.
Réservation au 06.85.53.73.75
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Gare Du Nord Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 85 53 73 75 yogapezenas@gmail.com
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English :
Outdoor yoga classes in a shaded garden in Pézenas. Sessions open to everyone to start the day gently, in a calm, natural setting conducive to relaxation and well-being.
Reservations: 06.85.53.73.75
L’événement YOGA PLEIN AIR Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34
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