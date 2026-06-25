Pézenas

YOGA PLEIN AIR

Gare Du Nord Pézenas Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23

Cours de yoga en plein air dans un jardin ombragé à Pézenas. Séances accessibles à tous pour débuter la journée en douceur, dans un cadre calme et naturel propice à la détente et au bien-être.

Réservation au 06.85.53.73.75

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Gare Du Nord Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 6 85 53 73 75 yogapezenas@gmail.com

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English :

Outdoor yoga classes in a shaded garden in Pézenas. Sessions open to everyone to start the day gently, in a calm, natural setting conducive to relaxation and well-being.

Reservations: 06.85.53.73.75

L’événement YOGA PLEIN AIR Pézenas a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 ADT34