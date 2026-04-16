Pézenas

CONCERT NADAU

Boulevard Jacques Monod Pézenas Hérault

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez assister au concert de Nadau pour la fin de saison du stade piscenois le 4 juillet 2026 au stade municipal de Pézenas.

Toutes les places sont assises, libres et non numérotées.

Ouverture des portes entre 17h et 18h.

Animations, vente de boissons et petite restauration sur place. .

Boulevard Jacques Monod Pézenas 34120 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT NADAU

Come and see Nadau’s end-of-season concert for the Stade Piscenois on July 4, 2026 at the Stade Municipal in Pézenas.

L’événement CONCERT NADAU Pézenas a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34