CINÉ-CONFÉRENCE OKTAN, L’AVENTURE POLAIRE PÉZENAS Pézenas
CINÉ-CONFÉRENCE OKTAN, L’AVENTURE POLAIRE PÉZENAS Pézenas vendredi 26 juin 2026.
Pézenas
CINÉ-CONFÉRENCE OKTAN, L’AVENTURE POLAIRE PÉZENAS
4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Vernissage Oktan, Aventures et mésaventure dans le cercle arctique. Par Norrsken Expé.
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4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98 mediatheque@agglohm.net
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English :
Opening: Oktan, Adventures and Misadventures in the Arctic Circle. By Norrsken Expé.
L’événement CINÉ-CONFÉRENCE OKTAN, L’AVENTURE POLAIRE PÉZENAS Pézenas a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
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