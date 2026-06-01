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CINÉ-CONFÉRENCE OKTAN, L’AVENTURE POLAIRE PÉZENAS Pézenas

CINÉ-CONFÉRENCE OKTAN, L’AVENTURE POLAIRE PÉZENAS Pézenas vendredi 26 juin 2026.

Adresse : 4 Place Frédéric Mistral

Ville : 34120 Pézenas

Département : Hérault

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Tarif :

Pézenas

CINÉ-CONFÉRENCE OKTAN, L’AVENTURE POLAIRE PÉZENAS

4 Place Frédéric Mistral Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26

Date(s) :
2026-06-26

Vernissage Oktan, Aventures et mésaventure dans le cercle arctique. Par Norrsken Expé.
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4 Place Frédéric Mistral Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 92 98  mediatheque@agglohm.net

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English :

Opening: Oktan, Adventures and Misadventures in the Arctic Circle. By Norrsken Expé.

L’événement CINÉ-CONFÉRENCE OKTAN, L’AVENTURE POLAIRE PÉZENAS Pézenas a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34

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