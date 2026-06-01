Pézenas

CONCERT FÊTE DE LA MUSIQUE PÉZENAS ENCHANTÉE

3 Rue Albert Paul Alliés Pézenas Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

À l’occasion de la Fête de la Musique, le Duo 3 Timbres (piano, violon et alto) vous invite à un concert au Musée de Vulliod Saint-Germain à Pézenas. En partenariat avec Les Amis de Pézenas. Entrée libre.

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3 Rue Albert Paul Alliés Pézenas 34120 Hérault Occitanie contact@pezenasenchantee.fr

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English :

%C0 To celebrate the F%EAte de la Musique, the Duo 3 Timbres (piano, violin, and viola) invites you %E0 to a concert at the Vulliod Saint-Germain Museum %E0 in P%E9zenas. In partnership with Les Amis de Pézenas. Free admission.

L’événement CONCERT FÊTE DE LA MUSIQUE PÉZENAS ENCHANTÉE Pézenas a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34